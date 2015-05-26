В Раде предлагают изменить политику формирования тарифов на энергоносители

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид в Житомире.

По ее словам, ”новые тарифы на коммунальные услуги и газ для населения, введенные в апреле этого года, стали чрезвычайно тяжелым бременем для украинцев, поэтому (специальная рабочая группа парламента - УНИАН) предложит Верховной Раде принять законопроект, который изменит политику формирования тарифов для населения на энергоносители».

Сыроид сообщила, что парламентская рабочая группа провела и уже завершила проверку того, насколько законны эти тарифы.

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«Специальная парламентская рабочая группа по обоснованности повышения цен на энергоносители и коммунальные услуги исследовала, насколько обоснованными являются указанные тарифы. Сегодня по результатам работы этой рабочей группы установлено следующее - нельзя точно сказать, насколько тарифы являются обоснованными, поскольку правительство не предоставило информацию, которая могла бы доказать обоснованность этих тарифов. И, безусловно, есть основания утверждать, что тарифы можно и нужно пересматривать», - сказала Сыроид.

По ее мнению, особого внимания требуют тарифы на газ для населения. «Все сходятся на том, что нужно пересмотреть этот так называемый социальный стандарт (тарифов на газ для населения - УНИАН) и повысить минимальный, который нужен для людей, для обогрева домов, особенно осенью и зимой», - сказала она.

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Сыроид подчеркнула необходимость сохранить систему независимого мониторинга качества газа. «Для того, чтобы люди платили только за потребленный газ, а не за смесь, которая сегодня подается», - отметила заместитель председателя Верховной Рады.

Как прозвучало на пресс-конференции, чтобы избежать нового, теперь уже «коммунального Майдана» в Украине, указанная парламентская рабочая группа представит в ближайшее время согласованный отчет для Верховной Рады.

«В этом отчете будут изложены недостатки в формировании тарифов на теплоснабжение, горячую воду и газ для населения и тепло-коммунального хозяйства. Зато парламенту предложат принять законопроект, который изменит тарифы для населения на энергоносители, это будет законопроект без коррупции», - сказала Сыроид.