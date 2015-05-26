В Раде предлагают изменить политику формирования тарифов на энергоносители
В ближайшее время специальная рабочая группа парламента предложит Верховной Раде Украины принять законопроект, который изменит политику формирования тарифов для населения на энергоносители.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид в Житомире.
По ее словам, ”новые тарифы на коммунальные услуги и газ для населения, введенные в апреле этого года, стали чрезвычайно тяжелым бременем для украинцев, поэтому (специальная рабочая группа парламента - УНИАН) предложит Верховной Раде принять законопроект, который изменит политику формирования тарифов для населения на энергоносители».
Сыроид сообщила, что парламентская рабочая группа провела и уже завершила проверку того, насколько законны эти тарифы.
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«Специальная парламентская рабочая группа по обоснованности повышения цен на энергоносители и коммунальные услуги исследовала, насколько обоснованными являются указанные тарифы. Сегодня по результатам работы этой рабочей группы установлено следующее - нельзя точно сказать, насколько тарифы являются обоснованными, поскольку правительство не предоставило информацию, которая могла бы доказать обоснованность этих тарифов. И, безусловно, есть основания утверждать, что тарифы можно и нужно пересматривать», - сказала Сыроид.
По ее мнению, особого внимания требуют тарифы на газ для населения. «Все сходятся на том, что нужно пересмотреть этот так называемый социальный стандарт (тарифов на газ для населения - УНИАН) и повысить минимальный, который нужен для людей, для обогрева домов, особенно осенью и зимой», - сказала она.
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Сыроид подчеркнула необходимость сохранить систему независимого мониторинга качества газа. «Для того, чтобы люди платили только за потребленный газ, а не за смесь, которая сегодня подается», - отметила заместитель председателя Верховной Рады.
Как прозвучало на пресс-конференции, чтобы избежать нового, теперь уже «коммунального Майдана» в Украине, указанная парламентская рабочая группа представит в ближайшее время согласованный отчет для Верховной Рады.
«В этом отчете будут изложены недостатки в формировании тарифов на теплоснабжение, горячую воду и газ для населения и тепло-коммунального хозяйства. Зато парламенту предложат принять законопроект, который изменит тарифы для населения на энергоносители, это будет законопроект без коррупции», - сказала Сыроид.