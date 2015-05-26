Цены на нефть растут, но их тормозит сильный доллар

Цены на нефть растут, но аналитики предупреждают об угрозе рынку со стороны сильного доллара.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,07 до $65,59 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,15 до $59,87.

Курс доллара к корзине шести основных валют во вторник поднялся до месячного максимума, и аналитики считают, что по этой причине цены на нефть вряд ли значительно вырастут с текущих уровней, пишет Рейтер.

Цены на Brent поднялись на 25 процентов с марта по середину мая, но после этого рост почти остановился.

"Для продолжения роста рынку нефти придется в ближайшее время преодолеть ряд препятствий, число которых увеличивается. В отличие от двух предыдущих месяцев, рост курса доллара повлиял на рынок нефти на прошлой неделе", - говорится в отчете банка Morgan Stanley.

Рост потребления нефти в США, где начался сезон автопутешествий, и в Азии уравновешивается почти рекордной добычей, особенно в странах ОПЕК.