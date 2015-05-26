"Газпром" задумался о ежегодном снижении операционных расходов

Совет директоров "Газпрома" обсудит снижение операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно, передает Reuters.

Заочное заседание совета состоится 10 июня.

Консолидированные операционные расходы компании в 2014 году выросли до 3,94 триллиона рублей против 3,6 триллиона рублей в 2013 году, говорится в отчете "Газпрома" за 2014 год.

Читайте такжеЯценюк поручил новому главе АМКУ привлечь «Газпром» к ответственности за монополизмРанее глава компании Алексей Миллер объявил, что экспортер может увеличить инвестиционную программу 2015 года не менее чем на $4 миллиарда, при этом большая часть дополнительных инвестиций будет направлена в высокозатратные проекты на востоке России.

"Газпром" заявлял, что расходы на инвестиции в 2015 году составят 839 миллиардов рублей.