Украина в первом квартале покупала импортный газ в среднем по 315 долларов

Средневзвешенная цена импортного газа для Украины из РФ и Европы в I квартале 2015 года снизилась по сравнению с IV кварталом 2014 года на 12,5%, - до 315 долл. за тыс. кубометров с 360 долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, в III квартале 2014 года Украина импортировала газ из всех источников по средневзвешенной цене 353 долл. за тыс. кубометров.

Также в сообщении отмечается, что всего за период с июля 2014 года по март 2015 года «Нафтогаз» импортировал 10,54 млрд куб. м природного газа, из которого 2,67 млрд куб. м пришлось на Россию.

Как сообщили в «Нафтогазе», компания приступает к регулярной публикации цен и объемов импортированного газа.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.