Условия хранения ядерного топлива на ЗАЭС соответствуют мировым стандартам – эксперты

Условия хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на площадке Запорожской атомной электростанции соответствуют всем мировым стандартам, говорится в сообщении Ядерного страхового пула Украины со ссылкой на результаты международной инспекции.

Согласно сообщению, 18-20 мая текущего года на Запорожской АЭС состоялась плановая Международная страховая инспекция (сюрвей) мировой системы ядерных страховых пулов. Инспекция проводилась силами технических инспекторов украинского и зарубежных ядерных страховых пулов в рамках договора страхования гражданской ответственности госкомпании «Энергоатом» за ядерный ущерб.

«Соответствующий договор заключен с Ядерным страховым пулом Украины (ЯСПУ) во исполнение государством Украина своих обязательств по Венской (1963) Конвенции об ответственности за ядерный ущерб. В инспекции кроме представителей ЯСПУ принимали участие инженеры-атомщики, представляющие зарубежные пулы-перестраховщики, из Великобритании и Китая», - отмечается в сообщении.

«Учитывая общественный резонанс, вызванный публикациями на тему хранения ОЯТ на ЗАЭС, данный вопрос был включен как в отчет станции, так и в программу осмотра АЭС инспекторами Международной страховой инспекции. По результатам осмотра Сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, инспекторы не только подтвердили, что способ хранения, применяемый на станции, соответствует всем мировым стандартам и лучшим практикам, но и сообщили, что процедуры, применяемые ЗАЭС, являются, по их мнению, одной из сильных сторон станции», - говорится в сообщении организации.

Справка УНИАН. Ядерный страховой пул Украины (ЯСПУ) создан в 2003 году и в настоящее время объединяет 27 отечественных страховых компаний. Застрахованные ЯСПУ риски «Энергоатома», в соответствии с мировой практикой, в значительной мере перестрахованы в 18 зарубежных ядерных страховых пулах. В свою очередь, украинскому пулу доверяют свои риски 17 зарубежных ЯСП.