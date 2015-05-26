В Украине вместо российского "Лукойла" начали работать австрийские автозаправки

Австрийская компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) намерена вложить 30 млн долл. в развитие сети АЗС в Украине, принадлежавшей ранее российской компании «Лукойл».

Об этом на открытии первой ребрендированной заправки в Киеве сообщил председатель наблюдательного совета AMIC Energy Вольфганг Руттеншторфер.

«AMIC принял решение вложить 30 млн долл. в развитие сети АЗС», - сказал Руттеншторфер.

По его словам, после покупки 240 АЗС «Лукойла» в Украине AMIC проведет ребрендинг всей сети, а также разработает новую маркетинговую стратегию.

Как отметил управляющий директор AMIC Energy Гюнтер Майер, около 10 млн долл. будет направлено непосредственно на ребрендинг АЗС, остальные 20 млн долл. компания будет инвестировать постепенно по мере достижения положительных результатов от своей деятельности в Украине.

Майер сообщил, что компания планирует импортировать топливо из Литвы, Румынии и России, а также закупать его на внутреннем рынке Украины.

«Все зависит от того, где будет более выгодная цена. Мы стремимся полностью диверсифицировать наши источники», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года «Лукойл» сообщил о достижении договоренности с AMIC Energy Management GmbH о продаже своей «дочки» в Украине.

В конце апреля 2015 года стороны закрыли сделку.

Читайте такжеАвстрийцы купили у российской «Лукойл» 240 автозаправок и 6 нефтебаз в УкраинеСправка УНИАН. AMIC Energy Management GmbH предоставляет услуги в сфере аналитики, корпоративных финансов и стратегических консультаций и специализируется на управлении энергетическими проектами в Центральной и Восточной Европе.

Председателем наблюдательного совета AMIC Energy является доктор Вольфганг Руттеншторфер, бывший генеральный директор группы OMV, а также бывший государственный секретарь министерства финансов Австрии. AMIC Energy принадлежит трем акционерам: Йоханнесу Кльоцль-Норбергу (50% акций), Манфреду Кунце (40%) и Хайнцу Зернетсу (10%).