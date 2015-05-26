В Украине отменили ограничения на производство биоэтанола

Кабинет министров Украины отменил установленный в 2007 году перечень из 12 государственных предприятий, имеющих право производить биоэтанол в стране.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №319 от 20 мая текущего года.

Данный документ вносит изменения в постановление Кабмина №1375 от 5 декабря 2007 года, которое устанавливало, что производителями биоэтанола в Украине могут быть лишь указанные госпредприятия.

Как пояснила в комментарии УНИАН пресс-секретарь государственного предприятия «Укрспирт» Ирина Смалько, принятое Кабмином постановление является техническим и практически не влияет на производство биоэтанола в стране, так как ранее на законодательном уровне было введено лицензирование данной деятельности.

«Сейчас для производства биоэтанола нужно получить лицензию, а не входить в перечень 12 заводов, которые выбрал Кабмин в 2007 году, тем самым установив искусственные ограничения на рынке. Сейчас завод может просто получить лицензию и производить биоэтанол», - сказала Смалько.

Она также отметила, что в следствие указанных изменений, ни одно из предприятий ГП «Укрспирт» не потеряло возможности производить биоэтанол. В то же время пресс-секретарь сообщила, что на сегодняшний день в структуру холдинга входят 2 предприятия, получившие лицензии на данный вид деятельности – Лужанское МПД (МПД - место проведение деятельности) и Хоростковское МПД, и еще одно - Червоненский завод продтоваров - находится в процессе получения лицензии.

Кроме того, по ее словам, право на производство биоэтанола в стране имеют еще 2 госпредприятия, которые не входят в ГП «Укрспирт» но являются частью одноименного концерна – это Наумовское МПД и Ивашковское МПД.

Читайте такжеНа Тернопольщине открыли предприятие по производству биоэтанолаВ то же время, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) пояснили, что информация о запрете производства биоэтанола на государственных спиртовых заводах, которая появилась в СМИ со ссылкой на вышеописанное постановление Кабмина, является некорректной. Напротив - соответствующее постановление дает возможность производить биоэтанол любым предприятиям, получившим лицензию.

«Разрешение на производство биоэтанола всем предприятиям ликвидирует государственную монополию. Это шаг по дерегуляции, который стимулирует развитие рынка альтернативных видов топлива в Украине», - цитирует пресс-служба Минагропрода директора департамента продовольствия министерства Дмитрия Шульмейстера.

Справка УНИАН. Положение Налогового кодекса Украины относительно утверждения Кабинетом Министров Украины перечня производителей биоэтанола было отменено Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно усиления контроля за оборотом подакцизных товаров и уточнения отдельных налоговых норм" от 12 августа 2014 года (№ 1638-VII).