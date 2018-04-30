Как «Укргазвыдобування» уходит от уплаты дивидендов

Журналисты, депутаты, чиновники настолько увлеклись битвой за «государственный» контроль над «Укрнафтой», что упустили из вида принципиальный вопрос: а насколько эффективен этот самый «государственный» контроль там, где государству абсолютно никто не мешает управлять эффективно?! Почему Кабмин пытается провести масштабную приватизацию уже в 2015 году, вместо того, чтобы «эффективно управлять»?

НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныця», «Укргазвыдобування», «Укравтодор», - эти компании находятся в собственности государства. Но эффективно ли это? Вопрос риторический. К примеру, «Укрзализныця» вообще объявила технический дефолт. Почему их результаты работы за последние 10 лет так разнятся с показателями деятельности «неподконтрольной», полугосударственной «Укрнафты»? И что самое удивительное - никто не ждет от них дивидендов, не называет с придыханием суммы, сроки уплаты и не пытается разобраться в причинах, которые мешали государству эффективно управлять ими?!

А причина на поверхности: менеджмент госкомпаний недейственный, пронизан коррупцией и обслуживает зачастую свои интересы, а поэтому государство не может из-за своих ставленников-менеджеров получить даже то, что ему по праву полагается.

Другой пример. Депутато-блогеры вместе с руководством «Нафтогаза» и Минэнергоугля ежедневно посылают обществу месседжи о социальной справедливости и острой необходимости наполнить казну деньгами «Укрнафты», осуществляют обратный отсчет времени до момента, когда государство, по их мнению, победоносно войдет на предприятие и возьмет свое.

Но совершенно иная политика проводится в отношении ключевого для экономической безопасности страны предприятия – «Укргазвыдобування».

Никого не интересует, почему крупнейший отечественный газодобытчик уже несколько лет ни копейки дивидендов не уплатил в бюджет страны. Хотя, к примеру, в 2012 году «Укргазвыдобування» получила 1,34 млрд грн чистой прибыли и 1, 42 млрд. грн в прошлом году. Исключением стал лишь 2013 год, когда младоолигарх Курченко при поддержке президента Януковича почти всю прибыль компании забрал себе. Тогда официально чистая прибыль «Укргазвыдобування» составила лишь 8,9 млн грн. Впрочем, куда делась прибыль 2012 года и тем более 2014 года – тайна за семью печатями.

Время идет, и никто из чиновников и народных депутатов–реформаторов палец об палец не ударил, чтобы добиться уплаты в бюджет несколько миллиардов дивидендов от «Укргазвыдобування». Никого не интересует и не волнует вопрос, почему прибылью компании распоряжается не государство, а ее менеджеры, более полугода находящиеся под следствием по фактам намеренного нанесения убытков госкомпании. Но оказывается, всему этому есть логическое объяснение.

Отсутствующая обязанность платить дивиденды

«Я как министр отстаиваю ту точку зрения, что все деньги, которые есть у «Укргазвыдобування», должны направляться на инвестиции», - заявил в начале апреля министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Согласитесь - неожиданно для воющей страны, остро нуждающейся в деньгах для финансирования армии и соцвыплат. И тем более странно на фоне многочисленных заявлений министра в отношении «Укрнафты» - мол, компания срочно должна уплатить в госбюджет дивиденды.

Впрочем, Демчишин лукавит и в другом. Даже если бы вдруг он изменил точку зрения и решил, что «Укргазвыдобування» должна выплатить дивиденды государству, то в ближайшей перспективе не смог бы это сделать. Потому что ни Кабмин, ни министерство, ни тем более «Нафтогаз», как вроде бы 100% акционер «Укргазвыдобування», не могут заставить компанию уплатить дивиденды. Об этом в своем письме от 20 апреля в адрес народных депутатов написал исполняющий обязанности председателя правления «Укргазвыдобування» Вадим Шленчак.

«У ПАО «Укргазвыдобування» отсутствует обязанность уплачивать дивиденды в государственный бюджет Украины», - указал Шленчак в письме, сославшись на целый ряд судебных решений – Хозяйственного суда Киева, Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда.

Именно эти суды запретили «Укргазвыдобування» уплачивать дивиденды государству. Кстати, обычно судебная волокита длится годами, а в этом вопросе судьи установили рекорд по рассмотрению дела - суд первой инстанции, апелляционной и высший приняли решение в течение двух летних месяцев 2013 года.

«А в соответствии с Конституцией Украины судебные решения принимаются именем Украины и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины», - с издевкой написал в письме Шленчак.

Схемы Курченко живут и процветают

Во времена Януковича, когда Министерство энергетики и угольной промышленности возглавлял Юрий Бойко, а в стране правил бал младоолигарх Курченко, была придумана схема вывода «Укргазвыдобування» из-под государственного контроля. Для этого дочернее предприятие в конце 2012 года было реорганизовано в публичное акционерное общество с одноименным названием.

В середине 2012 года Кабмин, а потом в апреле 2013 года «Нафтогаз» как 100% в то время акционер «Укргазвыдобування» приняли решение, что компания должна уплатить 30% дивидендов в бюджет страны в соответствии с требованием ст.11 Закона «Об управлении объектами государственной собственности». Однако новое публичное акционерное общество «Укргазвыдобування» идет в суд и 26 июня 2013 года получает на руки решение, что закон «Об управлении объектами государственной собственности» не распространяется на компанию. Данное решение под копирку молниеносно принимают Киевский апелляционный хозяйственный суд и Высший хозяйственный суд, что свидетельствует - схему курировали на самом высоком уровне.

После Революции Достоинства власть должна навести порядок в компании «Укргазвыдобування» и предотвратить реализацию преступных планов режима Януковича.

Но ничего подобного не произошло. Более того, новый менеджмент «Укргазвыдобування» решил воспользоваться наработками предшественников.

Правление «Нафтогаза» во главе с Коболевым вообще впало в нирвану.

Неудивительно, что последнему (случайно или сознательно) приходиться демонстрировать свою беспомощность, ссылаясь на решения судов.

«В мотивирующей части судебного решения установлено, что в уставном капитале ПАО «Укргазвыдобування» присутствуют корпоративные права исключительно НАК «Нафтогаз Украины», поэтому ПАО «Укргазвыдобування» не является хозяйствующей организацией или обществом, в уставном капитале которого есть права государства», - процитировал странное решение суда глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, отвечая на запрос народного депутата Савчука.

Как чиновники в трех соснах заблудились

Понимая, что к деятельности руководства «Нафтогаза» могут быть вопросы, Коболев в письме народным депутатам написал, что определенная часть вины лежит и на профильном министерстве. В частности, Коболев сообщил, что еще летом 2014 году направил в Минэнергоугля проект решения о том, что «Укргазвыдобування» может уплатить дивиденды на счета «Нафтогаза» как акционера компании. Но Демчишин до сих пор не может его согласовать.

«Таким образом, решение о выплате дивидендов за 2012 и по аналогии за 2013 и 2014 годы путем перечисления на текущий счет «Нафтогаза» не может быть реализовано из-за отсутствия согласования с Минэнергоугля. А порядок выплаты дивидендов путем перечисления в государственный бюджет, изложенный в решении общего собрания акционерного общества №3 от 26.04.2013 года противоречит судебным решениям», - резюмировал Коболев.

Подальше от «Укргазвыдобування» решила держаться и Государственная фискальная служба.

Так, в письме народным депутатам от 17.04.2015 года исполняющий обязанности ГФС Мокляк написал, что в соответствии с постановлением Кабмина от 16 февраля 2011 года №106 контроль уплаты дивидендов хозяйствующими субъектами, в уставе которых есть доля государства, осуществляет Министерство экономического развития и торговли. «А ГФС – исключительно за актами проверок», - сказано в письме, подписанном Мокляком.

Впрочем, если Демчишин и Коболев вдруг решат, что «Укргазвыдобування» должна выплатить дивиденды государству за 2012-2014 годы, не исключено, что к тому времени прибыль улетучится, а сама компания будет в долгах как в шелках.

В начале апреля начальник планово-экономического управления «Укргазвыдобування» Алексей Биличенко на одном из круглых столов заявил, что компании почему-то нечем платить рабочим зарплату и она вынуждена наращивать кредитный портфель. Спрашивается, а куда делись 1,4 млрд грн чистой прибыли только за 2014 год?

Петр Васильев