Ирак решил увеличить добычу нефти на четверть

Ирак собирается увеличить добычу нефти на 26%, защищая свой уровень нефтедобычи в ценовой борьбе стран ОПЕК с американскими сланцами, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

Иракские власти собираются поднять уровень добычи до 3,75 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что увеличение составит более 800 тыс. баррелей в день, что превосходит общий уровень экспортируемой нефти другого члена ОПЕК, Катара.

Ранее Иран назвал маловероятным изменение уровня добычи нефти странами ОПЕК.