Ирак решил увеличить добычу нефти на четверть
09:17, 27 мая 2015Энергетика
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Ранее Иран назвал маловероятным изменение уровня добычи нефти странами ОПЕК
REUTERS
Ирак собирается увеличить добычу нефти на 26%, защищая свой уровень нефтедобычи в ценовой борьбе стран ОПЕК с американскими сланцами, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.
Иракские власти собираются поднять уровень добычи до 3,75 млн баррелей в сутки.
Отмечается, что увеличение составит более 800 тыс. баррелей в день, что превосходит общий уровень экспортируемой нефти другого члена ОПЕК, Катара.
Ранее Иран назвал маловероятным изменение уровня добычи нефти странами ОПЕК.
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