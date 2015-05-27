Цены на нефть растут после значительного падения накануне, так как аналитики предполагают, что запасы нефти в США снизились четвертую неделю подряд, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,43 до $64,15 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,60 до $58,63. Во вторник Brent подешевела более чем на 2 процента за счет повышения курса доллара.

По расчетам опрошенных аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2 миллиона баррелей. Запасы снижались три предыдущие недели, демонстрируя рост спроса в крупнейшем потребителе топлива.

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Поддержку рынку также дают слова западных дипломатов, что договоренность о ядерной программе Ирана вряд ли будет достигнута к 30 июня и санкции против Ирана будут отменены в лучшем случае в конце года. Иран намерен увеличить экспорт нефти, как только освободится от международных санкций.

Крупнейшие в ОПЕК производители нефти Саудовская Аравия и Ирак сохраняют почти рекордные объемы добычи, и, по мнению большинства аналитиков, ОПЕК не изменит ограничение на добычу на совещании 5 июня.