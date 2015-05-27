Запорожская АЭС подключила к энергосети блок №5 после ремонта

По состоянию на 27 мая в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС – 108-е сутки планового ремонта, на блоке №3 – 40-е сутки ремонта.

На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 5-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 18-е сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 2 740 МВт, для Ривненской АЭС – 1 780 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 750 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.