Яценюк требует штрафовать облгазы, не обеспечивающие украинцев счетчиками

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг штрафовать и лишать лицензии областные газораспределительные компании за нарушение требования о бесплатном обеспечении граждан Украины газовыми счетчиками.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Я давал поручения, чтобы облгазы начали ставить счетчики за свои средства. Это ответственность облгазов, частных облгазов. И я требую от НКРЭКУ отбирать лицензии и штрафовать облгазы, которые не обеспечивают бесплатно счетчиками граждан», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно провести реформы, в том числе в нефтегазовой сфере, таким образом, чтобы люди ощутили их на себе. «Важно, чтобы предоставление помощи гражданам было не только на уровне Кабинета министров, но и спускалось вниз. Потому что любая хорошая идея убивается ее исполнением внизу. Люди воспринимают картинку не по тому, что мы тут говорим. Они воспринимают то, что они пришли в службу социальной защиты, например, или облгаз или облэнерго, и там им рассказали историю мира, начиная от Адама и Евы, и послали куда подальше. Вот это и восприятие, - сказал Яценюк. – И потому нам надо заставить службы, которые выполняют функции по помощи малообеспеченным, относиться к людям по-человечески. В реформы никто не поверит, если их не ощутят на себе».

В этом контексте Яценюк обратил внимание, что целью реформы в энергетике должны стать энергоэффективность и оплата четко полученной услуги.

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Как сообщал УНИАН, по данным НКРЭКУ, коммерческий учет продаж природного газа населению составляет 96%. При этом ежегодно население потребляет порядка 14 млрд куб. м данного вида топлива. В конце апреля Кабмин по предложению НКРЭКУ уменьшил нормативы потребления газа для потребителей без газовых счетчиков.