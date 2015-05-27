Нацкомиссия не видит предпосылок для снижения цен на газ

НКРЭКУ не намерена пересматривать тарифы / Фото УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не намерена пересматривать тарифы на газ и электроэнергию для населения и будет придерживаться двухлетнего плана приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

Об этом журналистам сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк перед заседанием правительства в среду, 27 мая.

«По теплу, по централизованному отоплению есть некоторые инициативы, которые помогут населению платить более адекватную цену, оптимизировать немного. Но по газу со стороны НКРЭКУ никаких источников, как оптимизировать, мы пока что не видим», - сказал Вовк.

Глава НКРЭКУ отметил, что увеличение тарифов является обоснованным ввиду размера закупочных цен и курса доллара.

«Если вы возьмете цену газа, умножите ее на текущий курс и добавите все обязательные налоги и платежи, вы увидите, что эта цена существенно больше, чем даже высокая цена, установленная для населения», - сказал он.

По словам Вовка, действующая тарифная политика была предметом коалиционного соглашения и является обоснованной.

«Население должно понимать, что исходные тарифы были очень низкими, ниже, чем обоснованные. Их повышать критически необходимо для того, чтобы страна могла дальше существовать», - подчеркнул глава НКРЭКУ.

Также, по словам Вовка, НКРЭКУ, по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка начала переговоры с международными компаниями об аудите тарифов на газ.

«Мы с ними (международными аудиторами - УНИАН) встретились, обсудили, что нужно сделать, периметр и количество процедур», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины - Международного валютного фонда.