Французы готовы перерабатывать ядерное топливо с украинских АЭС

Французская компания Areva сообщила о технической готовности перерабатывать отработавшее ядерное топливо с украинских атомных электростанций, произведенное российской компанией «ТВЭЛ», а также топливо американско-японской Westinghouse.

Об этом в комментарии УНИАН заявила исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке Национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Наталья Шумкова.

«Сегодня представители Areva приехали презентовать в «Энергоатом» окончательный отчет по концептуальному исследованию - возможна ли переработка на мощностях La Hague топлива Российской Федерации и Westinghouse. Общий ответ – да. Теперь речь идет о нюансах, то есть какая будет логистика, сколько это будет стоить, но это уже вопросы коммерческого контракта», - сказала Шумкова.

При этом она подчеркнула, что компании Areva для переработки отработавшего топлива с украинских АЭС не придется кардинально перестраивать свои мощности.

«Было бы очень дорого, если бы они под нас реконструировали свои мощности», - уточнила Шумкова.

По ее словам, детали отчета в Киеве обсуждают представители всех украинских АЭС, а также рабочая группа специалистов по отработавшему ядреному топливу и радиоактивным отходам.

«Мы, скорее всего, попросим французских коллег отчет доработать, поскольку не совсем удовлетворены степенью его проработки по отдельным направлениям. В частности, по характеристикам отходов, которые будут нам возвращаться, по ценовым параметрам переработки», - добавила исполнительный директор «Энергоатома» по ядерной и радиационной безопасности.

Она рассказала, что в течение дня украинские специалисты проведут дискуссию и примут решение относительно некоторых деталей отчета, после чего Areva может в течение месяца его доработать.

Шумкова также отметила, что по завершении доработки отчета «Энергоатом» сможет предложить руководству Areva определить период, во время которого можно заключить контракт.

При этом она подчеркнула, что Areva рассматривается как альтернативный поставщик услуг, поскольку отработавшее топливо экономически целесообразнее направлять в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

«Если вопрос сооружения ЦХОЯТ будет иметь прогресс, который он имел в последние полгода, то в 2018 году он будет запущен в эксплуатацию», - сказала Шумкова.

Читайте такжеРивненская АЭС успешно прошла две инспекции представителей МАГАТЭКак сообщал УНИАН, по информации «Энергоатома», Украина платит России не менее 200 млн долл. в год за временное хранение отработавшего ядерного топлива.

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский ранее заявлял о важности строительства Централизованного хранилища в Чернобыльской зоне и договоренностях с Areva, поскольку отработавшее топливо компании Westinghouse, использование которого позволяет снизить зависимость от поставок российской компании «ТВЭЛ», Россия принимать на хранение не будет.

Ожидается, что в ЦХОЯТ будет отгружаться использованное ядерное топливо с Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой атомных станций, тогда как Запорожская АЭС имеет собственное хранилище.

Основным исполнителем работ по строительству выбрана американская компания Holtec.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

AREVA S.A. — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников. Единственная компания, представленная во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.