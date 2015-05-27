Украина уравняла объемы импорта газа из ЕС и РФ

Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский, передает РБК-Украина.

"Накапливается природное топливо в хранилищах стабильно в режиме 65 млн куб. м. Режим держится в течение месяца согласно утвержденному балансу НАК Нафтогаз Украины. Что касается поступления голубого топлива из России и Европы, оно поступает в одинаковых объемах - примерно по 26 млн куб. м, как из России, так и из Европы",- сообщил он.

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При этом Белявский также отметил, что все объекты газотранспортной системы Украины работают в привычном режиме.

"Все элементы газотранспортной системы Украины, как и всегда, работают в штатном технологическом режиме. Процесс диверсификации выполнен. Давление на газопроводе Вояны-Ужгород, по которому голубое топливо поступает в Украину - стабильно высокое, штатное - почти 44 атмосферы", - отметил он.