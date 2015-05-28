Из-за попадания снаряда Луганская ТЭС остановила один из блоков - ДТЭК
В результате попадания снаряда в открытое распределительное устройство на ДТЭК Луганской ТЭС остановился один из двух энергоблоков
Об этом сообщил пресс-секретарь Антикризисного штаба ДТЭК Антон Ковалишин на своей странице в Facebook.
Север Луганской области частично обесточен.
"Станция работает одним блоком №10, который в 2013 году был модернизирован и автоматизирован, благодаря чему сохраняет стабильность", - говорится в сообщении.
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Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы включить в работу еще один блок.
По словам Ковалишина, на ремонтные работы может понадобиться от двух до четырех часов, если не будет новых повреждений
На ДТЭК Луганской ТЭС в 21-09 остановился один из двух работавших энергоблоков в результате попадания снаряда в открытое...Posted by Антон Ковалишин on 27 Май 2015 г.