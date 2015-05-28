Цены на нефть после двухдневного падения возобновили рост

На мировых торгах в четверг, 28 мая, цены на нефть растут после двухдневного снижения вопреки статистике из США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с начала торгов подорожали на $0,44 до $62,50 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,20 до $57,71.

Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,3 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе снижения на 2 миллиона баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы в четверг.

Читайте такжеСаудовская Аравия повысила экспорт нефти до максимума 10 летЭксперты отмечают, что сокращение разницы в ценах WTI и Brent означают - рынок ожидает снижения запасов в США.

По прогнозам экспертов, котировки WTI могут вернуться в коридор $58,14-58,41, а Brent может подешеветь до $61,50 за баррель.

Давление на рынок продолжает оказывать доллар, курс которого к корзине шести основных валют снижается, но еще близок к месячному максимуму.