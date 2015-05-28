Македония может заблокировать "Турецкий поток" Газпрома - СМИ

Перспективы выхода газопровода "Турецкий поток" за пределы Турции становятся все менее реальными, пишет "Коммерсант".

Одна из ключевых стран сухопутного маршрута, Македония, жестко связала перспективы проекта с одобрением ЕС. Кроме того, "Газпрому" будет почти невозможно заключить контракты на прокладку третьей и четвертой ниток газопровода через Черное море, необходимых для заполнения трубы в Европе. У монополии остается техническая возможность достичь одной из ключевых целей проекта — отказаться от транзита через Украину, но для ее реализации в любом случае необходимо, как минимум, сгладить конфликт с ЕС.

Читайте такжеСаммит в Риге поддержал строительство газопровода в обход РоссииМакедония должна стать третьей страной на маршруте газопровода после Турции и Греции, с которыми Россия сейчас ведет переговоры о межправсоглашениях по проекту, ставшему в последние полгода одним из ключевых элементов энергополитики Москвы.

Миновать Македонию газопровод в нынешнем варианте не может, но для самой страны проект не слишком интересен. Она потребляет всего лишь около 150 млн кубометров газа в год, получая его из России. Но российский газ слишком дорог (цена действительно одна из самых высоких в Европе — более $500 за 1 тыс. кубометров), и власти Македонии планируют получить доступ к газопроводу TAP, по которому в Южную Европу будет поставляться азербайджанский газ.

Словацкая газовая компания Eustream предложила альтернативный способ, который позволит "Газпрому" снабжать страны Центральной Европы после возможного прекращения транзита через Украину. Eustream выступает за удвоение мощности перетоков между Чехией и Словакией, что обеспечит поставку российского газа из газопроводов Nord Stream и Opal в австрийский Баумгартен. Этот вариант может стать для "Газпрома" запасным на случай, если довести "Турецкий поток" до стран Центральной Европы не удастся.

В результате небольшая страна, мнением которой о проекте до сих пор никто всерьез не интересовался, может сыграть в его судьбе ту же роль, что и Болгария для South Stream,— именно заморозка строительства газопровода в стране стала последней каплей, повлекшей его отмену.

В такой ситуации источники "Ъ" все активнее сомневаются, что у "Турецкого потока" вообще будет сухопутная часть за пределами Турции. Подавляющее большинство собеседников "Ъ" на газовом рынке как в Европе, так и в России полагает, что "Газпром" ограничится, в лучшем случае, прокладкой двух ниток газопровода через Черное море.

"Турецкий поток", сменивший отмененный полгода назад South Stream, должен пройти по дну Черного моря в Турцию и затем, через Грецию и Македонию, в Сербию, Венгрию и Австрию, где расположен один из ключевых газовых хабов Европы — Баумгартен. Эта труба в четыре нитки мощностью в целом около 60 млрд кубометров газа в год призвана полностью заменить украинский транзитный маршрут, от которого "Газпром" обещает отказаться в 2020 году. Но пока проект находится в самой начальной стадии, по нему не заключено ни одного обязывающего соглашения, неясны и источники финансирования.