Россия и Венесуэла обещают вложить $14 миллиардов в добычу газа и нефти

Государственные компании Petrleos de Venezuela и "Роснефть" достигли договоренности об инвестициях на общую сумму более 14 млрд долларов в проекты освоения нефтяных и газовых месторождений в районе пояса Ориноко.

Как сообщает ТАСС, об этом объявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро по итогам встречи в Каракасе с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, главой Pdvsa Эулохио дель Пино и председателем Национальной ассамблеи (парламента) Дьосдадо Кабельо.

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"У нас прошла замечательная встреча, на которой мы договорились об инвестициях на сумму свыше 14 млрд долларов", - заявил Мадуро. Данные инвестиции позволят "в ближайшие годы удвоить добычу нефти", добавил президент, уточнив, что речь идет также "о газовых проектах, в том числе в Ориноко".

Мадуро назвал главу "Роснефти" "большим другом Венесуэлы и всей Латинской Америки".