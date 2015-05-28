Россия решила опустить цены на газ для Европы в 2016 году ниже $200

Цена российского газа, экспортируемого в дальнее зарубежье, в 2016 году снизится до 185-190 долларов за тысячу кубометров с 235-240 долларов в 2015 году,

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на обновленный макроэкономический прогноз министерства экономразвития РФ на 2016-2018 годы.

В 2014 году цена российского газа, экспортируемого в дальнее зарубежье, составляла 350,6 доллара за тысячу кубов.

Также, согласно ожиданиям министерства, в 2018 году цена газа для дальнего зарубежья восстановится до 230-235 долларов за тысячу кубометров.

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Макропрогноз Минэкономики содержит два варианта – базовый сценарий и оптимистичный. Базовый предусматривает повышение среднегодовой цены на нефть на 50 долларов в 2015 году и на 60, 65 и 70 долларов в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно.