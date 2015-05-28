EU Today: Кремль работает против Энергоатома

С января этого года, в компании было много аудиторских проверок, налоговых запросов и судебных дел против руководства Энергоатома, которые доказывают, что пятая колонна Украине есть, и что некоторые из худших врагов Украины находятся внутри страны в органах власти, активно противодействуя компании, пишет издание EU Today.

Усилия пятой колонны, которые на самом деле беспочвенны, были направлены на уничтожение производительности и саботаж усилий Энергоатома по интеграции своих стандартов и систем с энергетической политикой ЕС. Тактика российской стороны состоит в административном "терроризме" по отношению к руководству Энергоатома.

Основными целями черной пиар-кампании являются недавние контракты, подписанные Энергоатомом на приобретение ядерного топлива из Westinghouse и контракт с Holtec International по строительству безопасного хранилища отработанного топлива в Украине. Оба этих контракта должны создать конкуренцию в поставках топлива, которые были закрытой монополией и контролировались российской компанией. Проекты также должны способствовать импортозамещению, чтобы избежать зависимости от российских поставщиков оборудования и услуг во время, когда Россия проводит военную агрессию против Украины.

EU Today обсудил эту проблему с Андреем Тюриным, главой представительства Энергоатома в Брюсселе, который рассказал о стратегической важности компании.

"Прошлой зимой Энергоатом производил 65% от всей электроэнергии, потребляемой в Украине," сказал он.

"Конечно, это делает ее стратегически важной энергетической компанией в Украине". Кроме того Энергоатом является и крупным налогоплательщиком в Украине - налоговые платежи в 2014 году составили почти 5,9 млрд долларов США.

"Украинские энергетические предприятия традиционно поставляют оборудование и материалы от традиционных поставщиков, и они по большей части были российскими. Но для модернизации Энергоатома, а также для приведения компании к международным стандартам, новое руководство сосредоточилось на диверсификацию закупок. Это дало двойной эффект не только в связи с введением ценовой конкуренции и прозрачности в процессе закупок, но и помогло повысить стандарты качества".

Так битва ведется без каких-либо выстрелов, через манипуляции российских управляемых марионеток украинского истеблишмента, которые пытаются дискредитировать имидж и репутацию компании. Но этот черный пиар потенциально так же опасен для ЕС, как и военный конфликт в Восточной Украине. Это потому, что он может влиять на направление движения экономической интеграции Украины в энергетическом секторе, путем захвата руководящих должностей в энергетике, дестабилизации деятельности, что может привести к возврату старой коррумпированной системы, привязанной контрактами к российскими монопольным производителям.