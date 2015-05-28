Кабмин за 2,5 года внес в капитал «Нафтогаза» почти 105 миллиардов гривень

Кабинет министров с января 2013 года внес в уставный капитал крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» 104,617 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом говорится в приказе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 20 мая 2015 года об утверждении рыночной стоимости ОВГЗ, внесенных в капитал «Нафтогаза».

Согласно документу, оценку долговых бумаг произвела «Северно-восточная консалтинговая группа».

Внесение данных средств в капитал «Нафтогаза», как отмечается в документе министерства, осуществлялось на основе постановлений Кабмина от 9 января 2013 года, 12 декабря 2014 года, 29 мая 2014 года, 4 августа 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» по результатам 1 квартала 2015 года сократил чистый убыток по сравнению с первым кварталом 2014 года на 20% - до 21,9 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2014 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 4,5 раза, - до 85,044 млрд грн. В 2013 году «Нафогаз» получил 17,957 млрд грн чистого убытка, 2012 год компания закончила с 31,466 млрд грн чистого убытка.

Читайте также«Нафтогаз» увеличил исковые требования к «Газпрому» в Стокгольмском суде до $16 миллиардов

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.