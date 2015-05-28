Швейцарская Trafigura на фоне санкций стала крупнейшим экспортером российской нефти
Ключом к росту объема сделок Trafigura стали кредиты. Компания заключила не подпадающие под санкции сделки с предоплатой за физические поставки нефти, по сути, предоставив "Роснефти" краткосрочные кредиты
Швейцарский трейдер Trafigura на фоне антироссийских санкций стал крупнейшим экспортером российской нефти, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Financial Times.
Ссылаясь на данные агентства Nefte Compass, газета сообщает, что в апреле за счет серии сделок с "Роснефтью" Trafigura закупила почти 9 млн баррелей сырой российской нефти на общую сумму свыше $500 млн. В мае экспорт продолжился на том же уровне.
В прошлом году сделки трейдера с "Роснефтью" редко превышали 1 млн баррелей в месяц, а сейчас по объему закупок Trafigura превзошла своих главных конкурентов - Glencore и Vitol.
Ключом к росту объема сделок Trafigura стали кредиты, сообщили изданию опрошенные банкиры, трейдеры и юристы. По их словам, компания заключила не подпадающие под санкции сделки с предоплатой за физические поставки нефти, по сути, предоставив "Роснефти" краткосрочные кредиты. Российская госкомпания сейчас ограничена санкциями США в возможности привлекать долгосрочные кредиты.
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Представитель Trafigura заявил, что подобные сделки заключаются со многими странами и компаниями, это позволяет баланс трейдера. По информации источника FT, финансировать такие сделки трейдер помогают 15 банков.
Другие трейдеры заявили, что вряд ли последуют примеру Trafigura, и пока намерены более осторожно подходить к возможности сотрудничать с компаниями, попавшими под санкции.