На подготовку ГТС к отопительному сезону потратят 400 миллионов

Как отмечается в сообщении компании, для бесперебойного прохождения отопительного сезона запланировано выполнить 31 комплексное мероприятие. В частности, запланировано провести капитальный ремонт 34 километров магистральных газопроводов (в прошлом году – 25 км), реконструкцию и ремонт 269 газораспределительных станций (в прошлом году – 358).

Также компания проведет обследование 544 подводных и 249 надводных переходов через водные преграды, внутритрубную диагностику 335 километров трубопроводов.

В прошлом году компания отремонтировала 1760 систем автоматического контроля, сигнализации и пожаротушения на газораспределительных и компрессорных станциях.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году «Укртрансгаз» потратил на подготовку газотранспортной системы Украины к отопительному сезону 330,7 млн грн.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.