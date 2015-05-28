«Газпром» собирается выставить «Нафтогазу» новый штраф на $8 миллиардов

"Газпром" в четверг предъявит "Нафтогазу" документ о невыборке газа с возможным штрафом в размере $8,1 млрд.

Об этом заявил в ходе конференции Европейского делового конгресса глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС.

Общая сумма долга Украины возрастает до $29 млрд, добавил Миллер.

"Есть договоренность, что "Газпром" с 1 ноября 2014 года в течение 5 месяцев не предъявляет штрафы Украине по условию "бери или плати". Но с 1 января 2014 года до 31 октября 2014 года "Газпром" предъявляет "Нафтогазу", согласно контракту, $8,197 млрд штрафных санкций за невыборку газа. Соответствующее представление "Нафтогазу" будет направлено 28 мая. Аналогичное преставление будет направлено в Стокгольмский арбитраж", - сказал Миллер.

По его словам, общая сумма долгов "Нафтогаза" с учетом новых штрафных санкций составит $29,477 млрд, из которых $2,604 млрд - задолженность Украины за поставки газа в 2013-2014 годах, $200 млн - долг за поставки на юго-восток Украины, остальная сумма задолженности - долги за невыборку газа в 2012-2013 годах.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2015 года «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж исковые требования на 10 млрд долл. в рамках арбитража против «Газпрома» по контракту на транзит газа, увеличив тем самым общую сумму по двум искам до 16 млрд долл.

Как отмечается в сообщении «Нафтогаза», компания хочет добиться от «Газпрома» компенсации за недоплату транзитного тарифа с 2010 года. Кроме того, в исковом требовании «Нафтогаз» заявляет о невыполнении обязательств «Газпрома» по объемам транзита газа через Украину, который с 2010 года неуклонно падает.

Справка УНИАН. Российский газовый монополист «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже возврата 23,837 млрд долл. за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки «голубого топлива» в 2014 году.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.