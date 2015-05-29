Президент утвердил решение СНБО об обеспечении энергетической безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Контроль за выполнением Указа возлагается на секретаря СНБО.

Решением СНБО определяются задачи, возложенные на органы исполнительной власти в рамках обеспечения энергетической безопасности.

Читайте такжеНовая стратегия нацбезопасности Украины – оружие или декларация?В частности, Кабмину необходимо безотлагательно утвердить финансовые планы на 2015 год государственных предприятий, что есть субъектами природных монополий, и государственных предприятий; определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранность и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир – Трудовая; проработать вопрос о целесообразности утверждении временного порядка определения цен на уголь энергетических марок отечественной добычи в зависимости от его качественных характеристик; разработать методику по определению рентной платы за пользование недрами для добычи угля, нефти и природного газа с учетом геологических особенностей их добычи и прочее.

Читайте такжеКабмин не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетикеТакже следует внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих работу топливно-энергетического комплекса.

Ранее УНИАН сообщал, что президент своим Указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 года «О Стратегии национальной безопасности Украины».