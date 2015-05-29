Коболев прокомментировал заявление Миллера о новом «штрафе» для «Нафтогаза»

НАК «Нафтогаз Украины» приветствует намерение ОАО «Газпром» передать свои претензии к украинской компании на рассмотрение арбитражного трибунала.

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга.

«Арбитраж — это наиболее цивилизованный способ решать коммерческие споры, если стороны не могут найти согласия путем переговоров», — прокомментировал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о выставлении очередного штрафа за недобор газа на $8 миллиардов.

Стороны инициировали производства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма в июне 2014 года. «Нафтогаз» подготовил обоснование своих претензий и заявил свои исковые требования в рамках арбитражного производства по контракту на поставку газа в январе 2015 года. Встречные исковые требования в рамках того же производства «Газпромом» еще не заявлялись.

Как отмечают в пресс-службе украинской компании, «Газпром» не впервые выставляет «Нафтогазу» счета, ссылаясь на пункт контракта 2009 года, который, по мнению «Газпрома», содержит положение «бери-или-плати». Такие счета ни разу не были приняты к оплате, так как они, по мнению «Нафтогаза», не соответствуют контракту. Кроме этого, среди заявленных «Нафтогазом» исковых требований есть требование о признании данного пункта контракта недействительным.

Отдельное арбитражное производство ведется также по контракту на транзит природного газа. Исковые требования по этому контракту «Нафтогаз» заявил в мае 2015 года. Суммарные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по двум контрактам превышают 16 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, глава российского монополиста Алексей Миллер заявил, что "Газпром" предъявит "Нафтогазу" документ о невыборке газа с возможным штрафом в размере $8,1 млрд.

По его словам, общая сумма долгов "Нафтогаза" с учетом новых штрафных санкций составит $29,477 млрд, из которых $2,604 млрд - задолженность Украины за поставки газа в 2013-2014 годах, $200 млн - долг за поставки на юго-восток Украины, остальная сумма задолженности - долги за невыборку газа в 2012-2013 годах.

1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров, после чего глава «Газпрома» Миллер заявил, что «Газпром» не будет требовать уплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во II квартале 2015 года.