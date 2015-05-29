Цены на нефть растут, но рынок готовится завершить неделю в минусе

Цены на нефть растут за счет сокращения запасов в США четвертую неделю подряд, но рынок готовится завершить неделю в минусе из-за укрепления доллара, пишет Рейтер.

Сегодня утром ьючерсы на Brent подорожали на $0,43 до $63,01 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,55 до $58,23.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,8 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе снижения на 0,9 миллиона баррелей.

Ранее на этой неделе цены на нефть упали за счет роста доллара и предположений, что запасы нефти в США растут.

"Накануне совещания ОПЕК 5 июня и при нулевой возможности изменения политики в сфере добычи, мы продолжаем отслеживать добычу и ее себестоимость в США", - написали в отчете аналитики Societe Generale.

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Производители нефти, не входящие в ОПЕК, в особенности производители сланцевой нефти в США, продолжат увеличивать добычу по крайней мере до 2017 года, говорится в проекте доклада ОПЕК, посвященного долгосрочной стратегии.