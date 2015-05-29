Переговоры по газу Украина-ЕС-Россия состоятся на следующей неделе в Брюсселе

«Мы получили результаты от укрепления единства с европейскими партнерами в ЕС, у нас есть частичное, но позитивное решение так называемого газового вопроса, - сказал Елисеев. – На следующей неделе в Брюсселе у нас будут трехсторонние переговоры по газу в формате «Россия – Украина – ЕС».

Читайте также«Газпром» собирается выставить «Нафтогазу» новый штраф на $8 миллиардов

Как сообщал УНИАН, заявленная встреча должна была состояться в середине апреля в Брюсселе, однако была перенесена. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отмечал, что цель Украины - договориться с «Газпромом» о продлении условий «зимнего пакета» до весны 2016 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие «зимнего пакета» продлено до конца июня 2015 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не будет требовать оплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во II квартале 2015 года, хотя ранее глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак утверждал, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати», который заложен в контракте 2009 года.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Украина намерена в 2015 году закупать у России не более 50% от необходимого стране объема импортного газа, «даже при снижении цены на российский газ ниже европейской».

Украина в период с 1 по 13 мая импортировала 304 млн кубометров газа, что вдвое меньше аналогичного апрельского показателя, когда объем импорта с 1 по 15 апреля составил 593 млн кубометров. При этом объем импорта газа из РФ за первые две недели мая составил 250,1 млн кубометров.

Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.