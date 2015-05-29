Коломойский: Укрнафта выплатит рентные платежи, когда ей вернет долги Нафтогаз

Неуплата крупнейшей нефтяной компанией «Укрнафта» рентных платежей в размере более 5 млрд грн не является основанием для смены менеджмента компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам член наблюдательного совета «Укрнафты» Игорь Коломойский перед заседанием наблюдательного совета компании.

По его словам, госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины», в свою очередь, на сегодняшний день должен «Укрнафте» порядка 50 млрд грн.

«С «Укрнафтой» НАК не рассчитался, он ей должен минимум 50 млрд (гривень — УНИАН). Заплатят - мы рассчитаемся», - сказал Коломойский.

Читайте также«Нафтогаз» занизил сумму долга перед «Укрнафтой» за 10 миллиардов кубометров газа - заявление компании

На уточняющий вопрос журналистов, является ли неуплата «Укрнафтой» рентных платежей основанием для отстранения наблюдательным советом менеджмента компании, Коломойский ответил: «Основанием - не может быть».

«По закону он (наблюдательный совет «Укрнафты» - УНИАН) может отстранять (менеджмент — УНИАН), если есть за что. А если не за что — только собрание акционеров, исключительно то, что в законе написано», - сказал Коломойский.

По его словам, сегодняшнее заседание наблюдательного совета носит формальный формат, на котором планируется заслушать отчет компании.