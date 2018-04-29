Гончар: Украина в ответ на истерику "Газпрома" может отказаться от его газа

«Газпром», не выдержав и двух месяцев после подписания с «Нафтогазом» дополнительного соглашения о продлении «зимнего пакета» договоренностей о поставках в Украину топлива, достигнутых 1 апреля в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия, снова взялся за газовый шантаж.

Глава российского концерна Алексей Миллер 28 мая в ходе конференции Европейского делового конгресса в Белграде выдвинул очередные претензии Украине: «Общая сумма задолженности Украины в связи со штрафами «бери или плати» составляет на сегодня 29 миллиардов 477 миллионов долларов, из которой 2 миллиарда 604 миллиона долларов — задолженность Украины за поставки газа в 2013-2014 годах плюс пени. 200 миллионов долларов - за поставки «Газпромом» газа на юго-восток Украины, поставки, которые «Нафтогаз Украины» нам не оплачивает».

Кроме того, по словам Миллера, «Газпром» выставит «Нафтогазу» счет за недобор газа в 2014 году согласно условию «бери или плати» в размере 8,197 миллиарда долларов. По этой сумме якобы будет направлено представление в Стокгольмский арбитраж.

Между тем, трехсторонние договоренности исключали какие-либо претензии до решения Стокгольмского арбитража по искам как «Нафтогаза» (подан в мае 2015 года на общую сумму свыше 16 млрд долл.), так и «Газпрома» (сумма не заявлена). А незаконные поставки «Газпрома» на Донбасс и вовсе были выведены за рамки трехстороннего обсуждения, и Россия с этим согласилась. Вопрос планировалось урегулировать во время разработки очередного пакета газовых договоренностей.

«Нафтогаз Украины» отреагировал на претензии «Газпрома» вполне спокойно - официально заявил, что считает решение коммерческих споров с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде цивилизованным способом.

«Российский газовый монополист не впервые выставляет «Нафтогазу» счета, ссылаясь на пункт контракта 2009 года, который, по мнению «Газпрома», содержит положение «бери или плати». Такие счета ни разу не были приняты к оплате, так как они, по мнению «Нафтогаза», не соответствуют контракту. Кроме того, среди заявленных «Нафтогазом» исковых требований есть требование о признании данного пункта контракта недействительным», - говорится в официальном заявлении «Нафтогаза».

Последовала реакция и Европейского Союза – уже на следующей неделе в Брюсселе состоятся трехсторонние газовые переговоры.

«Мы получили результаты от укрепления единства с европейскими партнерами, у нас есть частичное, но позитивное решение так называемого газового вопроса», - сообщил представитель Украины в ЕС Константин Елисеев.

Почему «Газпром» снова истерит, откуда растут ноги этих газовых претензий и как должна повести себя в этой ситуации Украина рассказал в интервью УНИАН президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Михаил Михайлович, почему «Газпром» вдруг выдвинул претензии, несмотря на трехсторонние договоренности о поставках газа и полное выполнение их Украиной?

Не нужно искать причину такого поведения в отношениях «Газпром» - «Нафтогаз». Понятно, в этом вопросе как раньше, так и в дальнейшем все свои претензии «Газпром» будет рисовать на свое личное усмотрение. Ответ на ваш вопрос связан совсем с другими событиями. Его корни – в Европе, которая зажала «Газпром» тисками в Македонии. Эта страна играет ключевую роль для развития газпромовского проекта «Турецкий поток» по территории Балкан и дальше в Европейский Союз. Как и Болгария играла первую скрипку в проекте «Южный поток». И когда София сказала, что свою политику в отношении газопровода будет согласовывать исключительно с ЕС, то «Южному потоку» наступил конец. Сейчас подобная ситуация сложилась с Македонией. В России считают, что дестабилизация в отношении Македонии, это - попытка поставить крест на «Турецком потоке» по территории ЕС. По мнению Кремля, виновник – естественно, Брюссель в сговоре с Вашингтоном. Отсюда и истеричная реакция России: вы нас зажали в тиски в Македонии, а мы с вашей западноориентированной Украиной будем делать тоже самое.

Но ведь это - проигрышная политика. «Газпром» заявил, что дополнительно по «новому» долгу обратится в арбитраж. Ну и будем ждать решение…

У Кремля и «Газпрома» - другое видение мира. Они играют сейчас в информационно-психологическое давление. Москва считает, что сможет вынудить Брюссель пойти на некое «компромиссное» решение. То есть, ставка Москвы - на шантаж Европы, причем двояким способом. С одной стороны – давление на Украину, с другой – пас на Италию и Грецию, дескать там друзья Путина, с учетом веса этих стран в Европейской комиссии, смогут пролоббировать необходимые «Газпрому» решения по «Турецкому потоку» - если не пустите через Македонию, то тогда пойдем через Грецию, Адриатику до Италии. И, конечно, Кремль рассчитывает на лоббистские услуги со стороны Греции и Италии, которые являются членами ЕС, в отличие от Македонии и Сербии. Венгрия, которую затрагивает в этом случае «Турецкий поток», как член ЕС – слабый игрок, на ее помощь рассчитывать России не приходиться. И такие подходы не лишены оснований.

Истерическая реакция говорит еще о том, что есть и другие нюансы, которые оставляют мало шансов на успех газпромовского предприятия в целом. Не все так однозначно с проектом «Турецкий поток». Его как такового нет. Причем Турция не раз намекала России, что она торопится о нем заявлять – не подписаны базовые соглашения, не проведены соответствующие технические проектные работы. А «Газпром» уже сообщил, что строительство стартовало (о начале строительства морской части «Турецкого потока» 8 мая заявил Миллер – УНИАН). Может и начали с бутафорской укладки трубы на своей территории. Они уже так начинали строить «Южный поток», но в итоге получили пшик. У «Газпрома» очень сложные отношения с подрядчиками. Сама компания ничего построить не может в Черном море, у нее нет технологий. Это могут сделать всего несколько компаний в мире. А сотрудничество с ними может оказаться под санкциями. Поэтому «Газпром» в панике, ситуация разворачивается не в его пользу. И это еще одна причина, откуда взялись такие истеричные заявления по поводу Украины.

Как, по вашему мнению, должна ответить на этот выпад «Газпрома» Украина?

Спокойно. Можно вообще не реагировать – пусть выговорятся. Украинская сторона в лице «Нафтогаза» все сказала в обращениях в Стокгольмский арбитраж. А «Газпром», вернее Кремль, уже не раз заявлял о претензиях, и постоянно с новыми суммами. Может еще традиционно выступить Медведев (премьер РФ Дмитрий Медведев – УНИАН) и заявить о долгах с начала 90-х годов и озвучить какую-то заоблачную миллиардную цифру, назвать все это субсидированием Украины. Нужно на весь этот бред реагировать без излишней суеты.

Как известно, «Газпром» несет большие потери на рынке ЕС. Об этом свидетельствует его отчетность. Но Миллер заявил, что доля компании на рынке Европы выросла до 30%, и будет увеличиваться в дальнейшем. И это с тем, что Евростат обнародовал данные о сокращении потребление газа. Зачем России этот блеф?

Это – хорошая мина при плохой игре. Лучший ответ на их заявления – поставки газа из Норвегии впервые превысили поставки газа из России для основных стран Евросоюза. Москва всегда манипулирует – говоря о поставках газа в ЕС, она суммирует поставки в Турцию, Швейцарию, балканские страны, которые не являются членами Евросоюза. Отсюда и российская статистика. Но на текущий момент можно смело сказать: каждая третья молекула газа в ЕС – норвежская. Сейчас Россия теряет энергетическое влияние на Европейский Союз. Ее энергетическое оружие не работает в условиях низких цен на нефть, плюс теплые зимы.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития РФ на 2016-2018 годы, цена российского газа в 2016 году снизится до 185-190 долларов за тысячу кубометров с 235-240 долларов в 2015 году. То есть, Украина может пересматривать свои планы с учетом удешевления газа?

Да. И «Газпром» ничего с эти сделать не в состоянии. А прогнозам Минэкономразвития можно верить. Это – тенденция нефтяного рынка. А поскольку «Газпром» не меняет свою стратегию, оставляя привязку газовых цен к нефтяным, то и получается, что стоимость его голубого топлива упадет ниже 200 долларов. В принципе, цена на газ возвращается к уровню начала 2000-х годов. И это – справедливо. Кстати, это – еще один повод для паники «Газпрома». Ведь Миллер еще в 2008-ом году прогнозировал на пике нефтяных цен стоимость газа в 1000 долларов, а капитализацию компании – в 1 триллион долларов, уверяя, что «Газпром» станет крупнейшей среди концернов мира, причем не только нефтегазовых. И планам не суждено было сбыться. Вот и собрались отыграться, как они считают, на самом слабом – Украине. Но наши позиции сейчас не так уж и слабы, благодаря реверсу, диверсификации поставок газа. Сейчас доля российского газа в наших закупках – 50%. И Украина может эту долю перевести на Европу. В принципе, ситуация сейчас такова, что мы можем полностью отказаться от российского газа.

Но министр энергетики Демчишин заявил, что мы пока никак не можем обойтись без российского газа…

Это – в представлении Демчишина.

А в вашем?

Если идут подобные заявления «Газпрома», то мы вполне можем отказаться от его услуг. Технические возможности по реверсным поставкам позволяют полностью покрыть наши потребности импортом газа из Европы. Мы пока это не делаем потому, что исходим из компромиссных решений, достигнутых в формате Украина-ЕС-Россия. Но мы учитываем, кем является на сегодня Россия, – агрессор. И если она снова начинает активизировать свою агрессию, то мы можем продемонстрировать свою способность обойтись без «Газпрома». И минувший год в этом смысле показателен – 180 дней мы практически не пользовались российским газом. И ничего страшного не произошло.

Но европейский газ дороже. И это было главным основанием, по словам Демчишина, вернуться к крупным закупкам российского газа…

Он не критически дороже. В первом квартале мы закупали 61% европейского газа, российского – 39%. С 1 мая стали больше закупать российского газа. Мы исходили из того, что сейчас в отношениях с РФ работают экономические механизмы и он дешевле. Но когда придет зима, мы снизим закупку, чтобы не рисковать, зная характер «партнера». А раз «Газпром» ведет себя сейчас таким образом, то можем и раньше пересмотреть пропорцию. Или вообще прекратить импорт газа из России, Тем паче, что закупка идет по предоплате – просто ее не сделаем.

Антимонопольный комитет по поручению премьер-министра Арсения Яценюка начал расследование в отношении «Газпрома», его злоупотреблений на нашем рынке. Украина реально сможет наказать российского монополиста, как это собирается сделать ЕС согласно своему законодательству - Третьему энергопакету?

В отличие от ряда стран Европы, на внутренних рынках которых «Газпром» имеет своих трейдеров – в виде совместных предприятий, либо с его долей участия, и где он вступал в сговор с другими операторами, у нас ситуация иная. У нас «Газпром» в принципе имеет предприятие на внутреннем рынке – «Газпромсбыт», но оно практически не работает и никогда не имело монопольного положения на рынке. Поэтому подобно как в ЕС, его наказать не удастся. Другое дело – облгазы Украины находятся под контролем предприятий, входящих в орбиту группы компаний Фирташа. И в связи с принятием Украиной Третьего энергопакета ЕС в виде закона о рынке газа вольностям Фирташа на нашем внутреннем рынке, а, соответственно, вольностям «Газпрома», наступает конец. Если, конечно, правительство и власть в целом будут иметь достаточную политическую волю.

Фирташ – имя нарицательное. Это – система влияния «Газпрома» на Украину изнутри. Главный сейчас аргумент правительства в диалоге с «Газпромом» состоит в том, чтобы привести в соответствие с национальными интересами деятельность предприятий, которые занимаются поставками газа конечным потребителям и его дистрибуцией – облгазы, в которых контрольные пакеты – 70% сосредоточены в компании Фирташа. Поэтому действия власти могут нивелировать фактор влияния «Газпрома» через Фирташа на Украину.

Саммит «Восточного партнерства» в Риге единогласно поддержал создание «Южного газового коридора» (Транскаспийского газопровода), который соединит Евросоюз с каспийским регионом в обход России. Ставка делается на туркменский и азербайджанский газ. Срок реализации проекта – 2019-2020 годы. Планы ЕС реальны, не получится как с проектом «Набукко», который заморожен?

Если говорить об экономических и технических составляющих, то реализовать проект очень просто. Что такое Транскаспийский газопровод – это всего лишь менее 200 километров трубы через Каспий. Данный проект не новый, это - идея 90-х годов минувшего столетия, но она так и не была реализована. Скорее всего, ничего не произойдет и сейчас. Эйфория в ЕС от Транскаспия, от договоренностей с Туркменией, Азербайджаном – хотя он не в сильном восторге, т.к. туркменский газ для него крупный конкурент, а также Турцией – это все ерунда. Проблема в том, что Евросоюз и НАТО не могут обеспечить безопасность коридора, по которому будет осуществляться транспортировка газа.

Почему?

Ни Грузия, ни Азербайджан, ни Туркменистан не являются членами этих организаций, не имеют каких-либо договоров с ними.

Ожидаемы диверсии на газопроводе со стороны России?

Зачем диверсии. Просто происходит размораживание Карабахского конфликта – реакция России на газопровод. Символичен момент – президенты и Азербайджана, и Армении 9 мая были на параде в Москве. И Азербайджан, и Армения являются марионетками в руках России. Ключ от решения Карабахского конфликта в руках Москвы, Европа и США отдали его ей. А Москве проект Транскаспий не нужен, и ее реакция абсолютно ожидаемая. А что касается решения саммита – то это традиционная политика ЕС. Он презентовал классный проект, впереди бизнес-план, всевозможные договоры. Транкаспий выгоден всем, кроме России. Поэтому он реализуется десятилетиями, и дальше будет «реализовываться».

Вы сказали, что Украина в пику истерике «Газпрома» может полностью отказаться от его газа. Но ведь тогда, получается, можно ждать очередного всплеска военной агрессии России?

Россия и так готова сделать все, что ей необходимо, но у нее есть определенный график последовательности. Кремль просто провоцирует те или иные сценарии, и газовый компонент не является в ее планах основным, хотя и присутствует, в частности, в отношении Украины. Группа Фирташ-Бойко-Левочкин – система влияния на Украину изнутри, никуда не делась. Так в этом и суть – Украина должна действовать не по алгоритму, который навязывает нам «Газпром», - припугнул и все заработало в его пользу, а нестандартно. Показать – не будем закупать, раз у вас такие претензии, тем более что мы и так полгода без вашего газа обходились.

А если ликвидировать кремлевское звено Фирташ-Бойко-Левочкин, то Украина сможет положить конец российскому газовому давлению?

Конечно. Тем более, что на «Газпроме» свет клином не сошелся. Даже в России есть независимые производители газа. Просто нужно политику выстраивать по принципу: «Газпром» всего лишь один из тех, кто продает газ.

Нана Черная (УНИАН)