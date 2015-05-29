Снижение добычи нефти "Укрнафтой" связано с невыдачей компании лицензий на разработку месторождений – Коломойский

Снижение добычи нефти «Укрнафтой» связано с тем, что в период до 2006 года, а также с декабря 2007 по февраль 2010 года компания не получила ни одной лицензии на разработку новых месторождений, сказал журналистам член наблюдательного совета «Укрнафты» Игорь Коломойский во время заседания наблюдательного совета компании.

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«Когда у нас премьер-министром стала уважаемая Юлия Владимировна Тимошенко, она дала четкий приказ: никаких лицензий «Укрнафте» не выдавать. Это продолжалось до 2006 года. Потом какое-то время был Янукович - с конца 2006 до конца 2007. Потом опять пришла Юлия Владимировна и посмотрите на кривую (график падения добычи нефти - УНИАН) - начиная с 2007 года и до 2010, видите, сразу резкий провал, и резкое падение. Вот они - последствия, когда «Укрнафте» не выдали ни одной лицензии с декабря 2007 года до февраля 2010 года", - сказал Коломойский.

При этом председатель правления «Укрнафты» Питер Ванхеке подчеркнул, что действующие месторождения истощены, поскольку «Укрнафта» ведет там добычу с 70-х годов прошлого века.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

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Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.