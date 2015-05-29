Кандидат на должность главы "Энергоатома" должен иметь профильное образование и опыт - эксперты

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украинского ядерного общества Григорий Муляр, комментируя информацию некоторых СМИ о возможном увольнении с должности президента «Энергоатома» Юрия Недашковского и назначении на его место Станислава Дяминова.

«Я в Минэнергоугля был заместителем группы, которая принимала экзамены для выдачи лицензий, необходимых для допуска руководителей эксплуатирующих организаций в атомной отрасли для работы в соответствии с приказом министерства. Согласно действующему законодательству (у президента компании – УНИАН), должно быть специальное образование, а также не менее 5 лет опыта работы на руководящих должностях на АЭС», - сказал Муляр.

По его словам, соответствующие требования закреплены постановлением Кабинета министров №1162 от 27 декабря 2008 года, а также приказом Министерства энергетики и угольной промышленности №456 от 16 июля 2013 года.

При этом Муляр рассказал, что лично знаком с Дяминовым и считает возможной его работу в отрасли на посту руководителя рабочих групп, но не президента атомной энергогенерирующей компании.

«Станислав Дяминов - коммерсант, бизнесмен, однако у него нет технического образования и опыта работы на атомных электростанциях. Возможно, потенциал Станислава можно использовать на спецмероприятиях по приватизации или в качестве руководителя рабочих групп», - сказал президент УкрЯО.

Вместе с тем он подчеркнул, что Юрий Недашковский прошел свой карьерный путь от простого обходчика до директора атомной электростанции, и только после этого стал президентом «Энергоатома». Причем, эту должность он занимал четырежды. «Он профессионал. Его в любом часу ночи можно разбудить и рассказать, что произошло на станции, и он уже через 10 секунд скажет, что работникам АЭС надо предпринимать», - добавил Муляр.

По словам Муляра, возглавлять "Энергоатом" может только человек с большим опытом и багажом знаний, которому это позволит четко и оперативно принимать решения, минимизировав при этом влияние человеческого фактора.

При этом эксперт отметил, что одним из факторов аварии на Чернобыльской АЭС, кроме несовершенной конструкции реактора, был и человеческий фактор. С его мнением согласилась директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная, приведя пример непрофесионального менеджмента на АЭС Фукусима. Она рассказала, что Всемирная ассоциация операторов АЭС, которая, в том числе, устраивает партнерские миссии на разных АЭС и членами которой являются все операторы АЭС, считает, что ход аварии на Фукусиме был бы другой, если бы во главе компании ТЭПКО (оператора АЭС) стоял профессиональный атомщик, который бы понимал происходящие в реакторе процессы.

«Поскольку это был менеджер, масштабы катастрофы оказались гораздо больше, чем могли бы быть. Поэтому ВАО АЭС дает такую рекомендацию, что во главе эксплуатирующих организаций должны быть профессиональные атомщики, которые прошли свой путь именно работая на атомной станции», - резюмировала Кошарная.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водянойэнергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна изкоторых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.