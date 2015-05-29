Эксперт: экологи пытаются заблокировать выдачу кредитов на повышение безопасности АЭС

Об этом на пресс-конференции заявила директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная, отметив, что таким образом экологи помогают России, тогда как Украина пытается избавиться от ее зависимости в ядерной сфере.

«В условиях неплатежей с рынка электроэнергии экологи заваливают письмами ЕБРР и Евроатом, чтобы те не давали кредиты на реализацию Комплексной программы повышения безопасности украинских АЭС», - сказал Кошарная.

«Ситуация абсурдная - люди, которые своей миссией считают безопасность, просят международные финансовые организации не давать кредиты для ее повышения», - возмутилась она.

При этом эксперт подчеркнула, что экологи начали травлю Государственной инспекции по ядерному регулированию, пытаясь ее дискредитировать, а также поставить под сомнение профессионализм и компетентность.

По ее словам, эти атаки связаны с решениями Госатомрегулирования о продлении сроков эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС, и блока №1 Южно-Украинской АЕС.

Как уточнила Кошарная, компетентность Госатомрегулирования подтверждена миссиями МАГАТЭ, а также привлечением представителей ведомства к разработке норм и стандартов МАГАТЭ. Кроме того, специалисты возглавляли и участвовали в миссиях по проверке деятельности регуляторов по ядерной радиационной безопасности в других странах – Иране, Пакистане, России и прочих.

В то же время Кошарная отметила, что компетентность некоторых экологов оставляет желать лучшего. Эксперт рассказала, что экологи относят солнечные и ветровые электростанции к маневренным мощностям, не видят разницу между отработавшим топливом и радиоактивными отходами. Кроме того, называют могильниками хранилища для отработавшего топлива - высокотехнологические инженерные сооружения, отвечающие всем современным требованиям по ядерной радиационной безопасности.

«Их деятельность фактически направлена на подрыв национальной безопасности в условиях, когда страна воюет и теряет своих лучших сынов и дочерей, на распространение страхов среди населения, вследствие эксплуатации по каждому поводу Чернобыльской катастрофі, на психологическую дестабилизацию общества», - подчеркнула Кошарная.

При этом она добавила, что позицию таких экологов охотно освещают украинские СМИ, и часто без освещения второго, альтернативного мнения специалистов.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.