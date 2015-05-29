Эксперт: экологи пытаются заблокировать выдачу кредитов на повышение безопасности АЭС
Украинские экологические организации пытаются заблокировать выдачу кредитов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» на повышение безопасности работы атомных электростанций.
Об этом на пресс-конференции заявила директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная, отметив, что таким образом экологи помогают России, тогда как Украина пытается избавиться от ее зависимости в ядерной сфере.
«В условиях неплатежей с рынка электроэнергии экологи заваливают письмами ЕБРР и Евроатом, чтобы те не давали кредиты на реализацию Комплексной программы повышения безопасности украинских АЭС», - сказал Кошарная.
«Ситуация абсурдная - люди, которые своей миссией считают безопасность, просят международные финансовые организации не давать кредиты для ее повышения», - возмутилась она.
При этом эксперт подчеркнула, что экологи начали травлю Государственной инспекции по ядерному регулированию, пытаясь ее дискредитировать, а также поставить под сомнение профессионализм и компетентность.
По ее словам, эти атаки связаны с решениями Госатомрегулирования о продлении сроков эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС, и блока №1 Южно-Украинской АЕС.
Как уточнила Кошарная, компетентность Госатомрегулирования подтверждена миссиями МАГАТЭ, а также привлечением представителей ведомства к разработке норм и стандартов МАГАТЭ. Кроме того, специалисты возглавляли и участвовали в миссиях по проверке деятельности регуляторов по ядерной радиационной безопасности в других странах – Иране, Пакистане, России и прочих.
В то же время Кошарная отметила, что компетентность некоторых экологов оставляет желать лучшего. Эксперт рассказала, что экологи относят солнечные и ветровые электростанции к маневренным мощностям, не видят разницу между отработавшим топливом и радиоактивными отходами. Кроме того, называют могильниками хранилища для отработавшего топлива - высокотехнологические инженерные сооружения, отвечающие всем современным требованиям по ядерной радиационной безопасности.
«Их деятельность фактически направлена на подрыв национальной безопасности в условиях, когда страна воюет и теряет своих лучших сынов и дочерей, на распространение страхов среди населения, вследствие эксплуатации по каждому поводу Чернобыльской катастрофі, на психологическую дестабилизацию общества», - подчеркнула Кошарная.
При этом она добавила, что позицию таких экологов охотно освещают украинские СМИ, и часто без освещения второго, альтернативного мнения специалистов.
Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.