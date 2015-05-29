Решение о скидке на газ для Украины на III квартал будет принято до конца июня – глава Минэнерго РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам в Москве.

«Это прерогатива правительства, и этот вопрос будет еще обсуждаться, время еще есть до конца июня», - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров. Ранее эта скидка предоставлялась по «Харьковскому соглашению» взамен на продление срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, но была отменена российской стороной в одностороннем порядке после аннексии.

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9 апреля президент РФ Владимир Путин заявляет, что скидки на газ для Украины должны использоваться таким образом, чтобы цена была сопоставима с ценой для соседних с Украиной стран.

«Что касается скидок, то их нужно использовать таким образом, чтобы цена для Украины была сопоставима с региональными ценами, имею в виду соседние с Украиной страны», - сказал Путин.

«Давайте будем исходить из того, чтобы наши партнёры чувствовали определённую уверенность в наших намерениях, сохраняйте нормальные, деловые отношения. И, безусловно, мы никогда этого не делали – чтобы у них была уверенность, что мы не будем этого делать в будущем: не будем использовать наши экономические связи в качестве какого-то рычага при решении других вопросов, которые с экономикой не связаны. Поэтому ориентируйтесь на то, чтобы придерживаться и строго выполнять все требования контракта 2009 года, безусловно», - добавил он.

С 1 апреля действует новая цена на поставки российского газа в Украину в 247,18 долл. за тыс. куб. м.