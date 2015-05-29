Минрегион хочет в следующем отопительном сезоне сократить потребление газа на 30%

Как заявил на брифинге заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Кистион, в прошлом отопительном сезоне Украина на 7% недовыполнила план по сокращению потребления голубого топлива.

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«Могу сегодня сказать, что мы не справились в полном объеме с поставленными заданиями. Но коммунальная теплоэнергетика уменьшила потребление по сравнению с прошлым отопительным сезоном на 23%. На будущий отопительный период мы ставим задание, которое состоит в 30% (снижение потребления газа – УНИАН), и мы должны на него выйти», - заявил Кистион.

По его словам, на сегодняшний день уже проводятся мероприятия, направленные на подготовку к следующему отопительному сезону, а также ведутся технические работы для сокращения потребления газа. В частности, проводится работа по реконструкции и модернизации системы, а также по обустройству источников производства альтернативной тепловой энергии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в июле 2014 года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%.