Яценюк призвал немецких инвесторов к участию в модернизации украинской ГТС

Об этом он сказал во время встречи с главой Министерства иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Хотел бы пригласить немецкий бизнес к инвестированию в украинскую газотранспортную систему, - сказал Яценюк. – И также пригласить немецкий бизнес к приватизации энергетических объектов, которые должны быть проданы на прозрачных конкурсах».

Яценюк напомнил, что вопросы сотрудничества с немецкими инвесторами будут широко обсуждаться в ходе запланированного на июнь инвестиционного украинско-немецкого саммита в Берлине.

«Мы обсудили вопросы подготовки инвестиционного саммита Украина – Германия. Напомню, что у нас в планах проведение инвестиционных форумов в США, Германии и Франции», - отметил глава украинского правительства.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Германия предоставила Украине нецелевой кредит в 500 млн евро на восстановление востока страны. Средства, как ожидается, будут направлены на восстановление и модернизацию восточной части Украины, в том числе строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры любой формы собственности в сферах транспорта, энергетики теплоснабжения, энергоэффективности, водоснабжения, водоотвода, социальной инфраструктуры, восстановления и строительства жилья.

Кроме того, часть кредита будет направлена на индивидуальные займы для финансирования проектов в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областях Украины, есть где большое количество официально зарегистрированных вынужденно перемещенных лиц.

Также Федеральное правительство выделило 200 млн евро, которые будут грантовыми средствами, направляемыми на проекты энергоэффективности и поддержки энергонезависимости.