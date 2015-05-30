Увеличение тарифов на газ поможет Украине стабилизировать макрофинансовую обстановку - Бальцерович

Об этом заявил экс-вице-премьер и автор экономических реформ в Польше Лешек Бальцерович на круглом столе в Киеве.

«Во-первых, это (увеличение тарифов - УНИАН) важно для того, чтобы стабилизировать бюджет. Во-вторых, субсидии несправедливы, потому что если низкие цены для всех, то кто получает больше? Богатые, у которых целые дворцы. Это несправедливо», - сказал он.

По словам Бальцеровича, в начале 90-х в Польше также существовали большие субсидии на тепло- и электроснабжение, и их упразднение дало возможность возобновить экономический рост.

«Для экономического роста и обеспечения справедливости необходимо сократить эти субсидии, предоставляя помощь только самым бедным», - подчеркнул автор польского «экономического чуда».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

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Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины - Международного валютного фонда.