Словакия намерена сохранить объемы реверса газа в Украину

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник вечером.

"Лидеры Украины и Словакии обсудили широкий круг вопросов экономического взаимодействия, включая его энергетическую составляющую и аспекты обеспечения транзита природного газа. Премьер-министр Словацкой Республики подтвердил намерение его страны сохранить объемы реверсных поставок газа в Украину", - говорится в сообщении.

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Напомним, 20 мая президент Словакии Андрей Киска совместной пресс-конференции с президентом Украины Порошенко в Киеве заявил, что организованный из его страны реверсный поток природного газа в Украинуфункционирует, и Братислава готова поддерживать Киев в этом вопросе.