Нефть дешевеет из-за больших объемов ее добычи ОПЕК

Цены на нефть снижаются из-за ожиданий, что ОПЕК на совещании в пятницу решит не сокращать добычу, сообщает Рейтер.

К 8.32 по киевскому времени фьючерсы на Brent подешевели на $0,08 до $64,80 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,03 до $60,17.

ОПЕК в мае повысила добычу нефти до двухлетнего максимума и, скорее всего, не изменит квоту на добычу на совещании в пятницу. По мнению министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими, спрос на нефть вырастет во втором полугодии.

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"Комментарии министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими были, как всегда, оптимистичными. Он признал избыток предложения на рынке, но предсказал повышение спроса во втором полугодии и возвращение рынка к равновесию", - говорится в отчете банка Citi.

По мнению брокерской конторы Phillip Futures, цены продолжат снижаться на этой неделе, так как избыток нефти на мировом рынке увеличится.