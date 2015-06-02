Украина продолжает запасать относительно дешевый газ на зиму

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 24 по 31 мая увеличились на 5,4%, или на 527 млн кубометров, - до 10,201 млрд кубометров.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как отметили в госкомпании, суточный объем закачки природного газа в хранилища превышает 60 млн кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.