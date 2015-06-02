Украина в мае увеличила импорт газа до более 1,5 миллиарда кубометров

Украина в мае 2015 года увеличила импорт природного газа по сравнению с апрелем 2015 года на 4,4%, - до 1,538 млрд куб. м, говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

Как отмечают в компании, с 1 по 31 мая «голубое топливо» поступало с территории РФ и Словакии в объеме 0,787 млрд кубометров и 0,751 млдр куб. м соответственно.

Согласно данным «Укртрансгаза», за пять месяцев текущего года Украина импортировала 8,8 млрд куб. м природного газа, что на треть меньше прошлогодних показателей.

«Больше топлива поступило с территории Европы – 5,5 млрд куб. м, что на 7% больше суммарного объема поставок природного газа с территории стран ЕС в прошлом году», - говорится в сообщении компании.

По оперативной информации, по состоянию на 2 июня суточные поступления природного газа с территории РФ и Словакии составляют 27 млн куб. м и 26 млн куб. м соответственно.

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Как ранее сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в текущем году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, тогда как его поставки из ЕС выросли вдвое - до 5,1 млрд кубометров.