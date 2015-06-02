"Энергоатом" получил 600 миллионов евро кредита на повышение безопасности АЭС

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, 28 мая 2015 года получила сообщение от Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) о вступлении в силу кредитного соглашения на 300 млн евро на реализацию комплексной программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС, говорится в сообщении компании.

В «Энергоатоме» напомнили, что кредитное соглашение заключено 7 августа 2013 года и ратифицировано Верховной Радой в мае 2014 года.

«Таким образом, принимая во внимание кредитное соглашение со вторым соучастником и кредитором комплексной программы повышения безопасности - Европейским банком реконструкции и развития, которое вступило в силу 19 декабря 2014 года, работы по привлечению кредита от ЕБРР и Евратома на общую сумму 600 млн евро можно считать завершенными», - говорится в сообщении «Энергоатома».

«Комплексная сводная программа повышения безопасности является приоритетной для «Энергоатома», ее финансирование обеспечивается в рамках действующего тарифа на отпуск электроэнергии, установленного для компании», - цитирует пресс-служба слова президента «Энергоатома» Юрия Недашковского.

По его словам, кредиты от ЕБРР и Евратома помогут «Энергоатому» ускорить работу по повышению безопасности энергоблоков АЭС Украины.

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«Следует отметить, что «Энергоатом» получил самый большой кредит в энергетическом секторе за всю историю Украины, что свидетельствует о высоком уровне доверия к атомной генерации Украины со стороны таких уважаемых европейских институтов, как ЕБРР и Евратом». Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в кропотливой работе по выполнению жестких условий Евратома и ЕБРР, без которых кредитные соглашения не вступили бы в силу», - подчеркнул Недашковский.

В «Энергоатоме» также напомнили, что комплексная сводная программа была утверждена Кабинетом министров Украины 7 декабря 2011 года. В программу, разработанную «Энергоатомом» и согласованную Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, включены все мероприятия предыдущей программы по повышению безопасности и дополнительные «постфукусимские» мероприятия, разработанные по результатам «стресс-тестов», проходивших на украинских АЭС с учетом уроков аварии на японской АЭС Фукусима. Программа устанавливает объем мероприятий по повышению безопасности, которые должны быть реализованы на каждом энергоблоке АЭС.

«Реализация программы, которая кредитуется ЕБРР и Евратомом, позволит привести уровень безопасности украинских атомных блоков в соответствии с самыми высокими международными требованиями, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности действующих АЭС», - отметили в «Энергоатоме».

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.