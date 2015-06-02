Славянская ТЭС после недельного простоя получила уголь и запустила один энергоблок

Энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» после недельного простоя 2 июня запустила в работу энергоблок №7 Славянской ТЭС благодаря получению 60 млн грн от «Энергорынка» на закупку угля, говорится в сообщении компании.

«Пуск энергоблока стал возможным благодаря получению авансового платежа в размере 60,0 млн грн согласно ходатайству ПАО «Донбассэнерго» перед Минтопэнерго и НКРЭКУ», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, с 31 мая 2015 года компания возобновила поставки угля на Славянскую ТЭС.

«На текущий момент на угольных складах электростанции находится 20 тыс. тонн угля. Планируется поставка 3-5 тыс. тонн угля в сутки», - отметили в «Донбассэнерго».

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» 25 мая остановило работу Славянской ТЭС из-за отсутствия средств на закупку угля.

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По данным «Донбассэнерго», общий долг ГП «Энергорынок» перед компанией достигает 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Контрольный пакет акций компании в августе 2013 года на приватизационном конкурсе приобрел «Энергоинвест Холдинг» бизнесмена Игоря Гуменюка.