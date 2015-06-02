В Украине отменили обязательную сертификацию бензина и дизтоплива
Приказ размещен на сайте Минэкономразвития.
Министерство экономического развития и торговли отменило обязательную сертификацию автомобильных бензинов, дизельного, корабельного и котельного топлива.
Соответствующий приказ размещен на сайте Минэкономразвития.
Согласно документу, сертификации будут подлежать лишь те виды топлива, на которые не распространяется действие технического регламента о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, корабельному и котельному топливу, адаптированного к законодательству Евросоюза.
Читайте такжеВ Украине хотят отменить сертификацию агротехники и продуктов
Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития в начале декабря 2014 года опубликовало проект приказа об отмене обязательной сертификации автомобильных бензинов, дизельного, корабельного и котельного топлива.
Согласно пояснительной записке к документу, такая инициатива ведомства обусловлена введением в действие с 10 июля 2014 года технического регламента, который отвечает стандартам Европейского Союза и не требует дополнительного подтверждения качества топлива на территории Украины.