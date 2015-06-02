"Газпром" объявил, что Китай начал строить газопровод для приема российского газа

Монополист в экспорте природного газа из РФ – «Газпром» отрапортовал об официальном старте строительства газопровода в Китае для приема российского газа по "восточному маршруту", пишет Рейтер.

"... на прошлой неделе строительство газопровода для приема газа из России официально стартовало в Китае, а сварка первого стыка намечена на конец июня", - говорится в сообщении «Газпрома».

Работы на российском участке газопровода "Сила Сибири" идут по графику, уточнил «Газпром».

В качестве ресурсной базы для «Силы Сибири» выбраны два неразрабатываемых месторождения на Востоке России - Чаянда в Якутии и Ковыкта в Иркутской области.

Источники Рейтер в марте говорили, что российский концерн склонен считать приоритетным "западный маршрут".

В начале мая Газпром и CNPC подписали основные условия поставок газа по западному маршруту в объеме 30 миллиардов кубометров.

"Фиксация точных координат пересечения границы окончательно и однозначно определила коридор поставки как для первых 30 миллиардов кубометров газа из Западной Сибири, так и последующих", - говорится в сообщении «Газпрома».

После падения продаж российского газа в Европе и резкого сокращения потребления топлива из РФ Украиной «Газпром» вынужден искать новые рынки сбыта для своих действующих месторождений.

Год назад Газпром и китайская CNPC договорились о строительстве трубопровода Сила Сибири по "восточному маршруту", который должен быть запущен в конце 2018 года.