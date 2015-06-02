Словакия предложила России свой проект продолжения "Турецкого потока"

Словакия предлагает связать газопровод «Турецкий поток», который планируется проложить в обход Украины, с проектом Eastring (Восточное кольцо) – сетью газопроводов в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, на случай прекращения транзита российского газа через Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Большую часть наших переговоров мы посвятили теме газа. Словацкая Республика хорошо осознаёт тот факт, что в январе 2020 года не будет действовать договор о транзите газа через Украину в Словакию», - сказал Фицо.

По его словам, это угрожает Словакии потерей статуса страны - транзитера газа в Европу и как результат - большими убытками.

«Поэтому мы представили российской стороне наш проект Eastring, который должен быть совместным проектом таких стран, как Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия, а также при участии и поддержке Европейского Союза, и это было бы связано с российско-турецким направлением, которое будет реализовываться с 2016 года. Каждое правительство Словакии должно обеспечить такое состояние, чтобы газовая труба Словакии никогда не была пустой», - подчеркнул он.

Фицо отметил, что Словакия не может повлиять на взаимные торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Украиной, но также не может спокойно ждать, когда прекратится транзит через Украину в Словакию.

«Поэтому актуальность проекта Eastring будет возрастать по мере того, как будет возрастать и активизироваться проект по российско-турецкому потоку. Но такие проекты мы можем реализовать только на основании достижения договорённостей между четырьмя странами, а также при участии Российской Федерации. Ответственность заставляет нас искать такие альтернативные пути решения данного вопроса», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о достижении договоренности о начале поставки газа по "Турецкому потоку" в обход Украины в декабре 2016 года.

В декабре прошлого года Москва и Анкара договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток».

14 января председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер после переговоров с Шефчовичем заявил, что газопровод «Турецкий поток» должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в ЕС и это позволит снять риски транзита через Украину.

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По словам Миллера, теперь европейцы должны создать необходимую газотранспортную инфраструктуру от границы Турции и Греции для приема газа через так называемый «Турецкий поток».

В «Нафтогазе» отметили тогда, что заявления российского «Газпрома» не имеют экономического основания и являются политическим блефом.