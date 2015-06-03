Британская ВР отказывается сотрудничать с "Роснефтью" до снятия санкций
Британская энергетическая компания BP не планирует обсуждение новых проектов с "Роснефтью" до снятия санкций против России
Об этом сообщил журналистам глава BP Роберт Дадли, пишет Прайм.
"Сейчас это сложно из-за санкций. Но точно мы планируем сделать это в будущем, после того, как санкции будут сняты", - сказал Дадли в кулуарах мирового газового конгресса, отвечая на соответствующий запрос.
Он уточнил, что у BP совместно с Роснефтью есть традиционные проекты, которые компании планируют развивать в будущем. В частности, в планах компаний стоит совместная разработка Таас-Юряхского месторождения.
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В начале 2015 года стало известно о том, что BP подписало с Роснефтью новый меморандум о разработке Таас-Юряхского месторождения в Восточной Сибири, однако стороны не смогли закрыть сделку из-за напряженной политической ситуации и введения санкционных ограничений со стороны Запада в отношении России.