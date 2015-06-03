Трехсторонние газовые переговоры пройдут после 20 июня - Новак

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Он уточнил, что на встрече экспертов 2 июня в Брюсселе не было задачи принимать решение о дате переговоров.

"Это не было задачей - определять дату. Они должны были поработать над документом, а дату мы определим с (еврокомиссаром по делам Энергетического союза Марошем) Шефчовичем и (министром энергетики Украины Владимиром) Демчишиным. Это, скорее всего, после 20 июня будет", - отметил Новак.

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Встреча по газу в трехстороннем формате должна состояться до конца июня. Ранее глава Минэнерго РФ отметил, что решения о предоставлении скидки на газ для Украины на третий квартал пока нет, оно должно быть принято правительством РФ в течение июня.