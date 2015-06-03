Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК

Цены на нефть снижаются за счет избыточного предложения и ожиданий, что ОПЕК решит не сокращать добычу на совещании в пятницу, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,40 до $65,09 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,44 до $60,82.

По словам источника в ОПЕК, входящие в организацию страны, на которые приходится свыше 40% мировой добычи нефти, согласны, что снижать производство не нужно.

"Входящие в ОПЕК страны Персидского залива и другие согласны оставить ограничение на добычу без изменений. Никто не хочет раскачивать лодку. Совещание пройдет гладко", - сказал источник Рейтер.

По мнению некоторых аналитиков, ОПЕК может даже увеличить лимит добычи с нынешних 30 миллионов баррелей в сутки.

"Поскольку повышенный геополитический риск угрожает поставкам нефти с Ближнего Востока и Северной Африки, очень маловероятно, что ОПЕК снизит квоту, но ее повышение возможно", - говорится в отчете банка Barclays.

По мнению аналитиков Citi, так как ОПЕК не намерена снижать добычу, избыток нефти на мировом рынке сохранится и в 2016 году.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе снижения на 1,7 миллиона.